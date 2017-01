Tehnica militara si soldatii americani sunt tot mai aproape de frontiera rusa. Dupa ce au strabatut Germania, vehiculele de lupta au ajuns in Polonia - VIDEO

Tehnica militara si soldatii americani sunt tot mai aproape de frontiera rusa. Dupa ce au strabatut Germania, vehiculele de lupta au ajuns in Polonia. De acolo, acestea vor fi raspandite in alte sapte tari. Oficialii NATO spun ca dislocarea tehnicii in tarile est-europene este facuta cu scopul de a face fata unei eventuale agresiuni rusesti. Moscova numeste totul o provocare si o amenintare la adresa securitatii tarii.