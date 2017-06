Televiziunea Al Jazeera anunta ca un atac cibernetic masiv a lovit toate sistemele informatice si site-urile sale

Acest atac cibernetic are loc dupa ce tarile arabe din zona Golfului au intrerupt relatiile diplomatice cu regimul qatarez si au condamnat televiziunea drept un instrument de propaganda al Dohei, transmite Reuters.

”Au existat tentative asupra securitatii cibernetice a Al Jazeera, dar noi le combatem si in prezent toate entitatile noastre sunt operationale”, a declarat initial un angajat de rang inalt al televiziunii finantate de Doha.

Ulterior, televiziunea a anuntat ca si-a inchis temporar principalul site din motive de securitate, in urma atacului masiv asupra sistemelor informatice Al Jazeera.

Televiziunea este finantata in principal de regimul qatarez, unul dintre cele mai bogate din regiunea Golfului Persic.

La inceputul saptamanii, o alianta de tari arabe condusa de sauditi a anuntat intreuperea relatiilor diplomatice cu regimul qatarez si suspendare legaturilor terestre, maritime si aeriene, o decizie care a reprezentat o mare lovitura pentru economia si companiile din Qatar.

Arabia Saudita, Bahrain, Emitatele Arabe Unite, Egipt si Yemen au decis la inceputul acestei saptamani sa intrerupa relatiile diplomatice cu regimul qatarez, acuzandu-l de destabilizarea regiunii si sponsorizarea mai multor grupari teroriste, de la jihadistii Statului Islamic, la Al-Qaeda, Fratia Musulmana si Hamas.

Ulterior, decizia a fost sustinuta de guvernul recunoscut al Libiei, precum si de insulele Maldive.

Doha dezminte vehement ca finanteaza grupari teroriste si a condamnat blocada impusa de vecinii arabi, sustinand ca acuzatiile aduse sunt lipsite de orice baza in realitate.

Este al al treilea atac cibernetic care vizeaza in ultimele 14 luni televiziunea Al Jazeera.

In prezent, site-ul in limba engleza al televiziunii pare sa functioneze in continuare.