Tenativa esuata de demitere a executivului din Romania. O motiune de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE, inaintata de opozitie a fost respinsa de Parlamentul Romaniei - VIDEO

Tenativa esuata de demitere a executivului din Romania. O motiune de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE, inaintata de opozitie a fost respinsa in aceasta seara de Parlamentul Romaniei, deoarece nu a strans suficiente voturi. In timp ce in legislativ deputatii isi faceau alegerea, afara mii de oameni protestau.