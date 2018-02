Tensiune la bordul unui Boeing, plin cu 370 de pasageri. Avionul a decolat, iar in zbor un motor a inceput sa se dezintegreze in aer si a ramas fara carcasa. Ce s-a intamplat mai departe - VIDEO

Tensiune si disperare, la bordul unui Boeing, plin cu 370 de pasageri. Avionul a decolat din California, iar in zbor spre Hawaii, un motor a inceput sa se dezintegreze in aer si a ramas fara carcasa. Pilotii au decis sa aterizeze de urgenta, in timp ce pasagerii se rugau sa ajunga in siguranta la sol.