Tensiuni in crestere cu privire la Coreea de Nord. China avertizeaza ca "un conflict poate izbucni in orice moment"

Comentariile vin dupa ce Administratia Trump a adoptat o pozitie transanta fata de dezvoltarea armelor nucleare nord-coreene si a trimis un portavion si vase de lupta in apropierea peninsulei coreene.

Totodata, sambata se implinesc 105 ani de la nasterea lui Kim Ir Sen, parintele regimului nord-coreean, iar pentru Phenian asemenea aniversari au fost mereu un prilej sa-si etaleze puterea militara.

Cateva imagini luate din satelit zilele trecute pareau sa arate ca totul e pregatit la poligonul nuclear nord-corean pentru un nou test atomic. Al saselea.

In timp ce o confruntare nucleara nu pare deloc imposibila, au aparut imagini cu Kim Jong Un supervizand un exercitiu al fortelor speciale nord-coreene. Parasutistii simuleaza un desant, iar liderul zambeste multumit.

Exista temeri ca Phenianul a reusit sa miniaturizeze bombe nucleare suficient de mult incat sa fie purtate de rachete care pot atinge Coreea de Sud sau Japonia. Premierul japonez Shinzo Abe a avertizat ca nord-coreeni deja pot lansa rachete cu arme chimice, incusiv gazul letal sarin.

Presedintele Trump l-a laudat pe presedintele Xi Jinping pentru ca a oprit importul de carbune din Coreea de Nord. Carbunele este o sursa majora de venit pentru Phenian si - cred expertii occidentali - contribuie la finantarea programului nuclear nord-coreean.

"Presedintele Xi vrea sa procedeze corect. Cred ca vrea sa ne ajute cu Coreea de Nord", a spus Trump.

Dar, a avertizat Beijingul, "situatia legata de Coreea de Nord trebuie detensionata, pana cand nu e prea tarziu".

Will Ripley, CNN: "Am primit un telefon inainte de 5 dimineata. Ni s-a spus sa ne imbracam si sa lasam telefoanele la hotel. Am trecut prin mai multe controale de securitate si iata-ne aici in strada. Totul este blocat. Zeci de mii de oameni, civili si soldati se aduna aici."

Jurnalistii straini au fost mobilizati pentru una dintre rarele aparitii publice ale lui Kim Jong Un la Phenian. Nu la un eveniment militar, ci la inaugurarea unui cartier cu blocuri somptuase - o incercare a regimului de a demonstra ca economia e infloritoare, in ciuda sanctiunilor internationale.

Will Ripley, CNN: "Mesajul Phenianului pare sa fie acesta. Continuam programul nuclear, dar in acelasi timp vrem sa ne dezvoltam economia pasnic. Insa, avertizeaza ei, daca sunt provocati nu se tem sa mearga la razboi."