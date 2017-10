Tensiunile dintre Barcelona si Madrid iau amploare. Oficialii separatisti din Catalonia invinuiti de rebeliune, vor comparea azi in fata unui tribunal - VIDEO

Seful politiei catalane, o responsabila de la politie si presedintii a doua asociatii separatiste importante vor aparea azi in fata Audientei Nationale. Este un tribunal insarcinat cu dosare complexe, intre care si cele ce se refera la securitatea nationala. Toti 4 sunt vizati intr-un dosar penal, fiind invinuiti de rebeliune.

Liderii catalani sustin ca aceasta ar fi inca o metoda de presiune a Madridului asupra oficialilor de la Barcelona. Intre timp, pentru a patra noapte consecutiv, catalanii ies pe strazi pentru a protesta. Desi sustin guvernul spaniol, unii au indemnat oficialii de la Madrid sa negocieze cu liderii separatisti.

“Ei nu permit ca liderii catalani sa se exprime liber. Nu au incercat sa mearga la dialog cu guvernarea catalana. Comportamentul lor seamana cu o guvernare fascista. “

Iar catalanii care isi doresc separarea de Spania au gasit si alte metode de sustinere a guvernarii lor. De exemplu, o patiserie din regiune a expus prajituri pe care au fost desenati politistii catalani, in costume de eroi.

“Urmarind ultimele evenimente din Catalonia, eu cred ca politia catalana a a actionat eficient. “

Criza din Catalonia, sustin analistii, incepe sa se rasfranga asupra sectorului economic. De exemplu, administratia primei banci din regiune se reuneste azi ca sa decida daca isi muta sediul central din Catalonia.

O alta banca, considerata a doua din Barcelona si a cincea din Spania, a anuntat deja transferul sediului central la Alicante, in sud-estul tarii. Totodata, Barcelona, care a primit anul trecut 17 milioane de oaspeti, se confrunta si cu o problema a turismului, in conditiile in care au incpeut sa fie tot mai putine rezervari la hoteluri.