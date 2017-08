Tensiunile dintre Washington si Phenian au ajuns la un nivel critic, dupa ce Donald Trump a spus ca se va napusti regimul nord-coreean daca escaladeaza amenintarea nucleara - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Coreea de Nord ar face bine să nu mai ameninţe Statele Unite. Pentru că asupra lor se va revărsa foc şi furie, cum lumea nu a mai văzut.”

Donald Trump a facut aceasta declaratie in timpul unei conferinte la clubul sau de golf din New Jersey, unde este in vacanta. La scurt timp dupa asta, nord-coreenii au reactionat. Armata a anuntat printr-un comunicat ca “analizeaza atent planul operational pentru a declansa un foc cuprinzator in jurul teritoriului Guam”, insula din Oceanul Pacific, care apartine Statelor Unite. Americanii au desfasurat bombardiere strategice in zona.

”Tuturor ne e frică, pentru că e vorba de ceva mai presus de puterile noastre.”

”-Vă este frică?- Nu, îmi pun speranţele în sistemul THAAD de interceptare a rachetelor.”

Secretarul de Stat, Rex Tillerson a spus ca nu vede o amenintare iminenta din partea Coreei de Nord, cel putin in acest moment si ca americanii pot sa doarma linistiti.

Rex TILLERSON, SECRETARUL AMERICAN DE STAT: ”Preşedintele a trimis un mesaj puternic către Coreea de Nord, într-un limbaj pe care Kim Jong Un ar trebui să-l înţeleagă. El nu pare să înţeleagă limbajul diplomatic.”

In ultima perioada, Phenianul a testat cu succes rachete intercontinentale care, cel putin teoretic, pot atinge teritoriu american. Saptamana trecuta, la initiativa Washingtonului, Consiliul de Securitate al ONU a impus sanctiuni Coreii de Nord care ar urma sa o priveze de exporturi in valoare de 1 miliard de dolari anual.