Tentativa de omor, surprinsa de o camera de supraveghere la Moscova. Din imagini se vede cum atacatorul trage cateva focuri asupra unui om de afaceri - VIDEO

Tentativa de omor, surprinsa de o camera de supraveghere la Moscova. Din imaginile facute publice de presa rusa se vede cum atacatorul trage cateva focuri asupra unui om de afaceri, in momentul in care acesta incerca sa intre in blocul in care locuieste. Victima a ramas in viata, iar cel care a deschis focul a reusit sa fuga. Va avertizam ca imaginile ce urmeaza va pot afecta emotional.