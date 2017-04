Teoriile lansate de jurnalisti internationali si critici ai Kremlinului. Cum il "ajuta" pe Putin explozia din St. Petersburg - VIDEO

Corespondentul BBC din Moscova, Sarah Rainsford a mentionat aceasta ipoteza vorbind luni dupa explozia de la metroul din Sankt Petersburg. "Au fost proteste anti coruptie, contra lui Putin si a sistemului. Au fost comentarii pe scurt in presa liberala ca poate asta e o incercare de a distrage atentia de la proteste, de la apeluri pentru investigatii anticoruptie si ca Putin sa nu mai candideze. E una dintre reactii" a comentat jurnalista.

Oliver Carroll, editor sef la The Moscow Times a avut comentarii asemanatoare la BBC in timpul unei interventii in direct. "Vor fi multe teoriii. Stim ca atacurile din 1999 (n.r. mai multe bombe au explodat atunci in blocuri din mai multe orase rusesti ucigand si ranind sute de oameni) au coincis cu ascensiunea lui Putin si au ridicat ingrijorare si intrebari. Asta ar fi o alta teorie de lucru" a comentat acesta.

Dominic Waghorn, editor pe probleme diplomatice, la Sky News a lansat ipoteza ca "explozia de la metrou ar putea fi folosita pentru a justifica restrictii fata de grupurile de proteste din Rusia".

John Podhoretz, editorialist la New York Post, a lansat un comentariu care leaga explozia de recentele proteste.:"Este interesant ca explozia din Sankt Petersburg s-a produs atat de repede dupa proteste - ii da lui Putin motiv de a le stopa."

Garry Kasparov, critic acerb al lui Vladimir Putin, a sugerat o teorie asemanatoare intr-un mesaj publicat pe Twitter. "Tragedie in Sankt Petersburg. Inca o data "teroristi necunoscuti" se sincronizeaza perfect pentru a servi agenta politica a lui Putin. Uitati de proteste, sa ne intoarcem la frica."

