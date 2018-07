Teroare in timpul procesului celebrului El Chapo. Cati oameni a omorat "seful cocainei"

Joaquin Guzman, poreclit si El Chapo, "piticul" in traducere, este cel mai mare traficant de droguri din lume in acest moment. Acesta este liderul cartelului Sinaloa din Mexic, despre viata sa fiind facut si un serial, denumit El Chapo.

Mexicanul are insa un viitor foarte negru in fata, acesta fiind extradat in USA si fiind dupa gratii de mai bine de doi ani. Procesul sau trebuia sa inceapa in septembrie, insa data a fost amanata.

Acuzarea a adus noi probe la dosar, iar la ultima audiere toti cei din sala au fost socati cand procurorii au anuntat ca il vor acuza pe El Chapo ca a omorat "intre 20 si o infinitate de oameni".

Acestia nu au dezvaluit cati oameni a omorat cu totul El Chapo, insa continua sa prezinte dovezi. Toti cei din sala de judecata au fost socati cand procurorii au prezentat 20 de cazuri de omor la care a participat El Chapo, spunand ca lista e mult mai mare.

Urmatoarea infatisare in instanta este in luna noiembrie.