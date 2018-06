Teroare la un festival de muzica din Olanda. Un individ a intrat cu un camion in multime, a omorat o persoana si a ranit trei - VIDEO

Teroare la un festival de muzica din Olanda. Un individ a intrat cu un camion in multime, a omorat o persoana si a ranit trei. Dupa ce s-a izbit cu automobilul in oameni, soferul a fugit de la fata locului, iar in prezent fortele de ordine sunt in cautarea lui. Nu se stie deocamdata daca a fost un accident sau un atac terorist.