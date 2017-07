Tesla scrie istorie. Primele 30 de masini Model 3 ajung la proprietari. Cum arata cea mai asteptata masina a secolului XXI

Clientii au facut coada la usa poducatorului. Tesla a primit sute de mii de cereri pentru un autovehicul pentru care compania cerea un avans de 1.000 de dolari, un entuziasm fara precedent pentru o masina noua de la un producator relativ tanar.Compania a incasat deja aproximativ o jumatate de miliard de dolari sub forma avansuri de cate 1.000 de dolari din partea clientilor interesati sa cumpere automobilul Model 3.

Vineri, Tesla inmaneaza cheile primilor 30 de clienti care au comandat Model 3, in conditiile in care la inceputul lunii Elon Musk a anuntat ca incepe productia de serie a autoturismului.Primul automobil Model 3 a iesit pe poarta fabrincii in urma cu doua saptamani si il are ca proprietar pe Elon Musk, director general si fondator al companiei.

Singurul obstacol care impiedica Tesla sa dovedeasca ca este primul producator de automobile electrice de serie din lume este ca trebuie sa arate ca poate construi, livra si oferi servicii de service pentru un numar mare de astfel de vehicule fara sa sacrifice calitatea.

Tesla livreaza primele 30 de vehicule Model 3 in iulie. In august, compania ar trebui sa produca alte 100 de masini, iar in septembrie 1.500, potrivit unor postari ale lui Musk de pe Twitter. In sase luni, productia totala a Tesla ar urma sa se dubleze, iar pana la sfarsitul anului 2018 se creasca de cinci ori.

Daca obiectivele lui Musk vor fi indeplinite, Tesla va construi anul viitor mai multe vehicule electrice decat productia cumulata de acest tip din 2016 a tuturor producatorilor auto din lume.

Tesla Model 3, specificatii tehnice

Tesla urmeaza sa publice lista oficiala cu specificatiile tehnice si preturile Model 3. Intre detaliile cunoscute se numara faptul ca Model 3 ajunge de la zero la 60 de mile/ora (96,5 km/ora) in 5,6 secunde, mai repede decat modelul de baza BMW serie 3 si Mercedes-Benz clasa C.

Automobilul are o autonomie de cel putin 215 mile la o singura incarcare, cu optiunea de a folosi o baterie mai mare.Plafonul automobilului este format dintr-o foaie de geam aproape continua, care da senzatia de deschidere. Sticla folosita blocheaza radiatiile UV si caldura.

Toate automobilele Model 3 vor fi dotate cu hardware pentru functiile Autopilot ale Tesla si capacitate de incarcare ultra-rapida.

Clientii vor plati pentru a le folosi, dar preturile nu au fost facute publice.Numarul statiilor de incarcare ultra-rapida ale Tesla se va dubla in SUA pana la sfarsitul acestui an la 10.000, iar cel al statiilor de incarcare lenta va creste de la 9.000 la 15.000.