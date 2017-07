Tesla trece la nivelul urmator. Elon Musk anunta inceperea productiei de serie pentru Model 3, cea mai asteptata masina a gigantului american

“Productia Model 3 va creste semnificativ. In august vom avea 100 de masini, iar in septembrie vom ajunge la 1.500. Se pare ca pana in decembrie vom ajunge la 20.000 de masini pe luna”, a explicat Musk.In urma cu doua luni, Elon Musk anunta ca productia Model 3 va incepe in iulie.Tesla anuntase anterior ca se asteapta sa produca peste 5.000 de masini Model 3 pe saptamana pana la sfarsitul anului si sa depaseasca 10.000, “candva in 2018”.

Reuters anunta in februarie ca producatorul de masini electrice a oprit productia la fabrica sa din California, pentru a pregati linia de asamblare pentru productia Model 3.



Cererea pentru prima masina de serie de la Tesla a depasit toate asteptarile, producatorul inregistrand pana in prezent 400.000 de precomenzi pentru modelul care va intra in productie in a doua jumatate a anului.Iar Musk are planuri mari pentru anii viitori.

Tesla vrea sa produca 500.000 de masini pe an, pana in 2018 si sa ajunga la un milion pe an, pana in 2020. Spre comparatie, Tesla a produs doar 76.000 de masini, in 2016.



Musk a dezvaluit, totodata, ca Tesla va prezenta in septembrie, in premiera, un model de camion electric, in cadrul planurilor de extidere a gamei de produse, care mai includ un model pickup in urmatoarele 18-24 de luni si un automobil sport.

”Echipa a facut o treaba uimitoare. Trecem in mod serios la nivelul urmator”, a scris Musk, referindu-se la camionul electric.Analistii au speculat rapid ca Musk ar putea sa fi facut aluzie la functii de conducere autonoma.

Reprezentantii Tesla au refuzat sa comenteze mesajele postate de Musk pe Twitter.In aprilie, Tesla a depasit General Motors (GM), devenind cel mai valoros producator de masini din Statele Unite, cu o capitalizare de piata de peste 50 de miliarde de dolari.

In prezent, Tesla este al saselea producator de masini la nivel mondial, dupa capitalizarea de piata, dupa Toyota Motor, Daimler AG, Volkswagen AG, BMW AG si Honda.