Testul nord-coreean cu racheta de luni, descris drept "un succes". Kim Jong-Un ameninta direct America cu "un cadou mai mare"

Coreea de Nord a confirmat ca a facut un tir de racheta balistica ce a fost “un succes”, anunta agentia oficiala de la Phenian KCNA, marti, a doua zi dupa ce noul test a provocat un val de condamnari internationale, relateaza AFP. "Racheta balistica a zburat catre est, unde ziua incepea, si si-a atins perfect tinta, dupa ce a parcurs jumatate din distanta pe care este capabila sa o parcurga", a precizat agentia.

Potrivit cotidianului oficial Rodong Sinmun, Kim Jong Un ar fi "ghidat" personal testul si si-ar fi "exprimat satisfactia" privind progresele facute de specialistii nord-coreeni.

"Cand vestea recentei noastre victorii va fi anuntata, iancheii se vor teme iar gangsterii armatei-marioneta a Coreei de Sud se vor descuraja", a declarat liderul de la Phenian, care a cerut dezvoltarea de arme strategice mai puternice. "Vrem sa le trimitem un cadou mai mare iancheilor", a amenintat el Statele Unite.

Coreea de Nord a lansat luni o racheta balistica ce a aterizat in mare, la est de coasta sa, in cel mai recent test prin care sfideaza presiunea mondiala si amenintarile cu noi sanctiuni. Racheta, despre care se crede ca a fost de clasa SCUD, cu raza scurta de actiune, a zburat aproximativ 450 de kilometri, au declarat oficiali sud-coreeni.

Phenianul are un arsenal important de rachete cu raza scurta de actiune, dezvoltate initial de Uniunea Sovietica.

Lansarea de luni vine dupa doua teste de succes de rachete cu raza medie si lunga, in tot atatea saptamani.

Potrivit expertilor, Phenianul a crescut ritmul testelor la un nivel fara precedent intr-un efort de a dezvolta o racheta intercontinentala capabila sa loveasca teritoriul american.

De asemenea, acesta este al treilea test de cand presedintele liberal sud-corean Moon Jae-in a fost investit in functie, pe 10 mai. Acesta a promis sa implice statul comunist intr-un dialog, in conditiile in care sanctiunile nu au reusit sa rezolve amenintarea tot mai mare reprezentata de programul nuclear si balistic al Phenianului.

Coreea de Nord, care a facut zeci de teste de racheta, dar si doua nucleare, de la inceputul lui 2016, sustine ca programul este necesar pentru contracara agresiunea americana.