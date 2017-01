Thailanda, lovita de inundatii puternice. Sase oameni si-au pierdut viata - VIDEO

Cateva zile la rand, ploile torentiale nu s-au mai oprit in Tailanda, asa ca in scurt timp acestea au provocat inundatii puternice. Mai multe provincii au fost afectate grav. Autoritatile au anuntat ca 6 oameni au murit, fiind prinsi de puhoaie. Totodata, mai multe drumuri au fost inchise, dar si zboruri anulate. Se intampla in plin sezon turistic. Oamenii veniti in vacanta au spus ca au fost anuntati ca vor putea pleca doar marti. Asa ca, unii turisti s-au gandit sa nu piarda timpul si sa se odihneasca cum pot.

Doi tineri englezi au fost surprinsi facand baie in apa plina de namol, care s-a adunat pe strada. Oamenii au filmat totul, spunand ca turistii pareau sa fie foarte veseli si ca localncii nu ar fi facut asa ceva niciodata.