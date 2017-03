The Guardian isi retrage reclamele distribuite prin Google, dupa ce au fost alaturate unor materiale extremiste

Publicatia il citeaza pe David Pemsel, CEO al The Guardian, care a avertizat in scris Google ca este "total inacceptabil" ca reclamele respective sa fie administrate gresit in acest fel. El a aratat ca The Guardian isi retrage publicitatea prin Google pana in momentul in care gigantul american ofera garantii ca aceste distribuiri gresite prin Google si YouTube nu se vor mai intampla pe viitor.

In scrisoarea adresata presedintelui Google pentru Europa, Matt Brittin, Pemsel arata ca oferta pentru membri lansata de the Guardian viza in parte diversificarea surselor de venit ale publicatiei, care sa nu mai depinda de o piata de publicitate dominata tot mai mult de grupurile de tehnologie, avand in vedere ca Google (inclusiv YouTube si serviciul sau DoubleClick) si Facebook reprezinta destinatia pentru 85% din cheltuielile de publicitate digitala. Reprezentantul The Guardian arata ca decizia de a retrage reclama de pe Youtube "va avea implicatii financiare pentru Guardian, afectand recrutarea de membri care sa ajute la finantarea jurnalismului nostru".

Mesajele publicitare fusesera plasate pe platforma AdX la Google de catre o agentie media ce reprezenta compania britanica. Ele au ajuns sa fie distribuite alaturi de continut calificat de The Guardian drept extremist - inclusiv clipuri YouTube ale nationalistilor albi americani, ale unui predicator al urii caruia i-a fost interzis sa intre in Marea Britanie, precum si unui predicator islamist controversat.

Publicatia afirma ca utilizarea distribuirii automatizate de publicitate online (programmatic trading) devine tot mai controversata, pe fondul ingrijorarilor ca afecteaza atat veniturile media si ofera sprijin pentru materialele extremiste. Cotidianul arata ca, la inceputul saptamanii, Departamentul pentru Cultura, Media si Sport a gazduit o intalnire privata cu reprezentanti ai editorilor de presa si ai platformelor de tehnologie, pentru a discuta fenomenul stirilor false si mediul programatic care sustin acest fenomen.

The Guardian citeaza reactia Google/Youtube in urma actiunii sale. Un purtator de cuvant al Google a declarat ca aceasta companie are reguli stricte privind locurile unde ar trebui sa apara reclame Google, iar "in majoritatea cazurilor acestea functioneaza conform intentiilor, protejand utilizatorii si clientii de publicitate de continut daunator sau inadecvat. Acceptam ca nu facem mereu totul cum trebuie si, uneori, reclamele apar in locuri unde nu ar trebui. Dar ne-am angajat sa facem lucrurile mai bine si vom face schimbari la nivelul politicilor noastre si al mijloacelor de control pentru clientii de publicitate".

