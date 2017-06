The Putin Interviews. Liderul rus a sugerat ca Rusia sa adere la NATO si a acuzat CIA ca a sprijinit teroristi ceceni - VIDEO

Comenteaza

In prima din cele 4 parti ale documentarului, presedintele rus, Vladimir Putin, ii spune in regizorului american Oliver Stone, ca Statele Unite ale Americii se folosesc de teroristi pentru a destabiliza situatia politica din Federatia Rusa.“Atunci cand au inceput problemele in Cecenia, Caucazul de Nord, Statele Unite ale Americii, din pacate, au sprijinit acele procese”.

Putin a sustinuta ca razboiul rece este de domeniul trecutului si ca ”Rusia are o relatie clara si transparenta cu intreaga lume, cu Europa si cu Statele Unite”. ”Desigur, am mizat pe sprijin, insa am constatat ca serviciile speciale americane ii sprijina pe teroristi. Si va mai spun ceva ce, in opinia mea, este foarte important: credem ferm ca partenerii nostri americani doar declara ca sprijina Rusia si ca doresc sa coopereze, inclusiv in lupta impotriva terorismului, dar, de fapt, se folosesc de acesti teroristi pentru a destabiliza situatia politica interna din Rusia”.

"Al-Qaeda nu este rezultatul actiunilor noastre. Este rezultatul activitatilor prietenilor nostri americani. Totul a inceput in timpul razboiului sovietic in Afganistan, cand serviciile de informatii americane sprijineau miscari islamice extremiste care se luptau cu soldatii sovietici... SUA a crescut Al-Qaeda si pe Osama bin Laden", a spus Putin.

Putin a acuzat CIA ca sprijinit teroristi ceceni pe care i-a prezentat drept "opozitie". "Daca vorbim despre sprijin politic (n.r. acordat teroristilor de CIA), nu e nevoie de prezentarea dovezilor. S-a facut in mod public, deschis. Si daca vorbim de sprijin financiar, avem dovezi ca au facut asta si le-am si prezentat colegilor nostri americani" a spus Putin.

Liderul rus a dezvaluit ca l-a confruntat pe George W. Bush in legatura cu sprijinul acordat de CIA militantilor ceceni iar acesta i-a raspuns ca "va rezolva" (n.r. aceasta problema). Insa mai tarziu a primit o scrisoare de la CIA prin "canale partenere" care sugera ca politica lor nu se va schimba.

"Intr-adevar am primit prin legaturi partenere o scrisoare de la CIA in care spuneau ca au dreptul de a mentine relatii cu reprezentantii opozitiei si ca vor continua sa faca asta. Era evident ca nu era vorba doar de grupari de opozitie, ci si de teroristi si organizatii", a spus Putin.

Liderul de la Kremlin i-a transmis lui Stone ca daca strategia SUA fata de Rusia este aceea de "a-i perturba economia si slabi guvernul pentru a controla rezerva nucleara, atunci inseamna ca e una strategia e una limitata."

Pentru Putin, SUA au o "impresie falsa ca pot sa faca orice fara sa sufere consecinte", in special in legatura cu prabusirea Uniunii Sovietice.

Putin spune ca i-a sugerat lui Bill Clinton sa ia in considerare aderarea Rusiei la NATO

Presedintele rus a declarat ca i-a sugerat fostului presedinte american Bill Clinton sa ia in considerare posibilitatea ca Rusia sa adere la NATO. "Imi amintesc una din ultimele noastre intalniri cu presedintele Bill Clinton pe cand era seful administratiei americane. El a venit la Moscova si in cadrul discutiilor am spus: 'Poate ar fi de luat in considerare varianta ca Rusia sa poata adera la NATO'. Clinton mi-a raspuns: 'Ei bine, eu nu sunt impotriva'", a evocat Putin, adaugand ca in acel moment "intreaga delegatie americana a devenit foarte nervoasa".

La propunerea lui Oliver Stone ca Rusia sa adere in prezent la NATO, presedintele rus a izbucnit in ras, consemneaza agentia de presa TASS. "Intelegeti de ce partenerii nostri au devenit nervosia Pentru ca in cazul in care Rusia ar adera la NATO, ea va avea intotdeauna propria voce. Noi nu vom permite sa fim manipulati, dar asa ceva prietenii nostri americani nici in gand nu admit", a afirmat seful statului rus.

El a calificat NATO drept un instrument de politica externa al SUA, in care nu exista "aliati", ci doar "vasali", potrivit TASS.

"Atunci cand o tara devine membra a NATO, ii este dificil sa reziste la presiunile din partea unei astfel de tari mari ca SUA, liderul NATO. Si pe teritoriul acesteia poate sa apara usor orice — si un sistem de aparare antiracheta, si noi baze militare si, daca este necesar, si noi sisteme ofensive", a spus Putin, adaugand ca in acest context Moscova se vede constransa sa ia contramasuri.

"De ce reactionam atat de acut la extinderea NATOa (...) Ce ne preocupaa Suntem ingrijorati cu privire la practica de luare a deciziilor (in Alianta). Stim cum se face", a afirmat liderul rus.

Referitor la extinderea NATO, presedintele Vladimir Putin a declarat ca intelegerea dintre Moscova si Occident pentru ca Alianta sa nu se extinda spre Est trebuia sa fie scrisa pe hartie.

Potrivit lui Putin, "cand s-a decis problema reunificarii Germaniei si retragerea ulterioara a trupelor sovietice din Europa de Est, atunci si oficiali americani si secretarul general al NATO de la acea vreme afirmau la unison ca de un lucru Uniunea Sovietica poate fi sigura — frontiera de est a NATO nu va fi impinsa mai departe de frontiera de est a Republicii Democrate Germane".

Intrebat daca aceasta promisiune a fost incalcata, liderul rus a spus ca aceasta nu a fost scrisa pe hartie. "A fost o greseala clara, doar ca de data aceasta din partea lui Mihail Gorbaciov. In politica, totul trebuie scris, desi si lucrurile scrise sunt deseori incalcate (..)", a adaugat presedintele rus.

Vladimir Putin declara pentru prima data public ca are nepoti

In timpul interviului, cineastul l-a intrebat pe presedintele rus daca isi iubeste nepotii. Cunoscutul regizor nu l-a intrebat insa cati nepoti are si care dintre fiice este mama nepotilor sai. "Putin a spus 'da' (cand i-a fost adresata intrebarea), dar a recunoscut ca nu are prea mult timp sa se joace cu ei". Despre fetele sale, liderul rus a spus ca este "mandru" de ele si ca "nu fac politica si nici afaceri, lucreaza in stiinta si educatie."