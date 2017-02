The Telegraph: Theresa May, gata sa anunte sfarsitul calatoriilor libere in UK pentru noii migranti UE in aceeasi zi in care, in mod formal, va declansa negocierile Brexit

Potrivit The Telegraph, este de asteptat ca Theresa May sa anunte faptul ca cetatenii UE care vor sa ajunga in Marea Britanie dupa declansarea Articolului 50 nu vor mai avea automat dreptul sa ramana permanent in UK.

Acestia se vor supune legislatiei privitoare la imigranti, ca urmare a faptului ca Marea Britanie iese din Uniunea Europeana, ceea ce atrage dupa sine aplicarea unui nou regim privind vizele, precum si un acces restrictionat.

De asemenea, mai noteaza The Telegraph, este de asteptat ca premierul britanic sa anunte ca imigrantii UE care ajung in UK inainte de data in care "se taie" accesul, vor avea drepturile de sedere protejate, in conditiile in care si cetatenii britanici care traiesc in Europa beneficiaza de aceleasi drepturi.

Acest anunt este posibil sa se faca in jurul datei de 15 martie, imediat ce Articolul 50 va trece prin Parlament. Premierul Theresa May ar trebui apoi sa se intalneasca cu liderii natiuniilor din UE pentru a ajunge rapid la o intelegere despre aceasta problema a accesului in UK a imigrantilor.

Imigrantii europeni, pe agenda Camerei Lorzilor la reluarea examinarii proiectului de lege privind declansarea Brexitului

Camera Lorzilor, Camera superioara a Parlamentului britanic, reia luni examinarea proiectului de lege cu privire la declansarea Brexitului prin studierea unui amendament cu privire la soarta celor trei milioane de cetateni europeni rezidenti in Regatul Unit, relateaza AFP, conform News.ro.

Camera Comunelor a aprobat deja textul, pe 9 februarie, cu 494 de voturi la 122.

In Camera Lorzilor, in care conservatorii aflati la putere sunt minoritari, dezbaterile au inceput saptamana trecuta si urmeaza sa continue luni si miercuri, inainte de votul final, prevazut pe 7 martie.

Guvernul doreste ca ei sa valideze textul fara sa-l amendeze, pentru a evita astfel ca proiectul sa treaca din nou prin Camera Comunelor. Acest lucru i-ar permite premierului Theresa May sa declanseze articolul 50 al Tratatului de la Lisabona in contextul in care si-a stabilit ca data-limita in acest sens sfarsitul lui martie.

Lunea trecuta, cand au fost deschise dezbaterile, May i-a indemnat pe lorzi sa nu blocheze textul. ”Nu vreau sa vad pe cineva opunandu-se vointei poporului britanic”, care a votat cu 52% in favoarea unei iesiri din UE in referendumul de la 23 iunie 2016, a spus ea.

”CEC IN ALB”

Theresa May a aparut dupa aceea in Camera Lorzilor, un lucru extrem de neobisnuit, pentru a o asculta pe baroana conservatoare Susan Williams indemnand la respectarea deciziei britanicilor.

Este de neconceput ca proiectul de lege sa fie deraiat, insa este foarte posibil ca aceasta Camera, in care mai exista 252 de conservatori din 805 membri, sa vrea sa amendeze textul.

Un amendament cu privire la soarta celor trei milioane de cetateni europeni care au resedinta in Regatul Unit urmeaza sa fie studiat, in contextul in care Theresa May refuza sa le garanteze drepturile inainte sa obtina asigurari similare cu privire la britanicii care traiesc in UE.

”Exista o vointa zdrobitoare de a face lucruri bune si de a ne asigura ca cetatenii europeni au dreptul de a ramane”, a declarat Dick Newby, liderul grupului liberal-democrat al lorzilor pentru editia de duminica a ziarului The Guardian.

Alt amendament urmeaza sa ceara sa se stabileasca definitiv ca Parlamentul va putea sa se pronunte asupra acordului final cu privire la Brexit.

”Noi nu vom bloca, distruge sau sabota textul care ne este prezentat. Indiferent care ne sunt parerile personale, dezamagirile si ingrijorarile sincere fata de viitor, nu este rolul Camerei”, a dat asigurari lunea trecuta, in timpul dezbaterilor, Angela Smith, sefa opozitiei laburiste in Camera Lorzilor.

”Cu toate acestea, nu trebuie nici sa dam un cec in alb Guvernului”, a adaugat ea, afirmand ca lorzii nu se lasa impresionati de amenintarile cu o reforma, agitate in cazul in care ar tergiversa adoptarea textului.

Lorzii, numiti pe viata de catre regina, stiu ca sunt urmariti. Surse apropiate Guvernului au amintit recent ca opinia publica se intreaba asupra legitimitatii acestei adunari in care media de varsta este de 70 de ani.

”Lorzii ar face mai bine sa aiba in vedere propriul viitor in momentul dezbaterii proiectului de lege cu privire la articolul 50”, a avertizat fostul ministru conservator Dominic Raab.