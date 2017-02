The Washington Post: In Romania exista de acum un tip acceptabil de coruptie. Observatorii, socati de masura

Potrivit ziarului, citat de News.ro, Partidul Social Democrat, aflat la guvernare, i-a socat pe observatorii interni si internationali, dupa ce a adoptat o masura de urgenta in vederea dezincriminarii penale a abuzului in serviciu soldat cu pagube mai mici de 48.000 de dolari.

Mii de romani au protestat fata de aceasta decizie, pe care au denuntat-o drept o lovitura la adresa luptei impotriva coruptiei cronice, intr-o tara membra UE in care acuzatii de luare de mita, comert cu favoruri si abuzuri birocratice fac parte din viata de zi cu zi, comenteaza Rick Noack in editia online de miercuri a ziaruluiThe Washington Post.

O ordonanta va opri anchete in curs si va impiedica lansarea unor noi anchete. Alta ar putea conduce la eliberarea din inchisoare a unor oficiali condamnati, scrie ziarul.

In mod oficial, aceasta masura vizeaza sa impiedice ”supraaglomerarea inchisorilor”, scrie WP, care adauga ca potrivit unor date publicate recent de Curtea Europeana a Depturilor Omului (CEDO), o intrautatire a conditiilor de detentie constituie, intr-adevar, un motiv de ingrijorare.

Insa unii critici acuza Guvernul ca foloseste acest argument al supraaglomerarii cu scopul de a justifica gratierea aliatilor sai politici, scrie publicatia.

Ordonanta de urgenta a fost adoptata in aceeasi zi in care liderul PSD Liviu Dragnea a fost judecat pentru abuz de putere, subliniaza ziarul. El a fost condamnat deja cu suspendare pentru frauda electorala, in 2015, in alt caz, ceea ce l-a impiedicat sa devina premier. Acum este considerat forta din spatele masurii.

Dragnea este politicianul de cel mai inalt rang judecat in prezent, scrie WP, care adauga ca problema de fond este mult mai extinsa, potrivit procurorilor. Peste 1.000 de cazuri de abuz au fost anchetate de DNA in ultimii trei ani, o crestere puternica fata de anii anteriori, iar abuzurile de putere constituie o treime din anchetele directiei.

Sedinta a fost amanata pana pe 14 februarie, insa ordonantele de urgenta ale Guvernului fac mai putin probabila o condamnare a lui Dragnea, conchide The Washington Post.