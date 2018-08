Theresa May a dansat cu cativa elevi in Africa de Sud. Glumele aparute pe seama ei ulterior - VIDEO

Oficialul a dansat împreună cu elevii unei şcoli din Cape Town.

Copiii au întâmpinat-o cu un dans tradiţional, iar Theresa May i-a acompaniat, alături de alţi oficiali, scrie Daily Mail.

Getting into the groove, UK PM Theresa May shakes a leg with students at a school in South Africa. https://t.co/zWUWhS7Rwj Via @ReutersTV pic.twitter.com/YHwvOxdqFt