Theresa May ar putea pierde majoritatea in Parlamentul de la Londra. Ce se va intampla cu Brexit-ul in acest caz

Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May va obtine 313 mandate in Camera Comunelor, in urma alegerilor legislative de saptamana viitoare. Reprezinta cu 13 mai putine decat cele de care ar avea nevoie pentru a detine majoritatea, arata o proiectie publicata vineri de institutul de sondaje YouGov, citata de Reuters.

Laburistii ar urma sa obtina 257 de mandate, potrivit proiectiei.

Partidul Conservator are in prezent 330 de mandate in Camera Inferioara a Legislativului.

Un sondaj IPSOS MORI publicat tot vineri arata ca avansul Partidului Conservator in fata celui Laburist a scazut la numai cinci puncte procentuale, fata de 15 puncte in urma cu doua saptamani.

Astfel, cu mai putin de o saptamana inainte de scrutin, sondajul crediteaza formatiunea lui May cu 45% din intentiile de vot, cu patru puncte procentuale mai putin decat pe 18 mai.

Cota laburistilor a crescut cu sase puncte procentuale, ajungand la 40%, potrivit sondajului publicat de London Evening Standard.

Daca nu va obtine o majoritate semnificativa dupa alegeri, pozitia de negociere a lui May privind Brexitul va fi slabita.