Theresa May, mesaj catre parlamentarii sai: "Eu v-am bagat in aceasta problema, eu va voi scoate din ea"

Acest pariu electoral a costat partidul majoritatea in Parlament si a slabit Marea Britanie inainte de lansarea negocierilor oficiale pentru Brexit, relateaza Reuters, citat de New.ro

May a participat luni la o reuniune a Comitetului 1922. In pofida furiei provocate de esecul din alegeri, ea a fost aclamata pentru scurt timp la inceputul reuniunii.

“A spus ‘Sunt persoana care ne-a bagat in aceasta problema si eu sunt cea care ne va scoate’”, a povestit un ales conservator dupa intalnire. „A spus ca ne va servi cat timp o vrem”, a adaugat el.

Parlamentarii, care prin traditie nu sunt numiti la astfel de intalniri, au dat asigurari ca nu au existat voci care sa ceara demisia lui May, pentru ca nu este momentul potrivit pentru alegeri in interiorul formatiunii.

Sefa Guvernului a parut umila si a incercat sa isi ceara scuze pentru pierderea alegerilor.

Desi unii dintre membrii partidului au spus ca May va trebui, la un moment dat sa isi dea demisia, ea ar urma sa mai ramana premier o perioada.

Partidul Conservator britanic, aflat la putere, si-a pierdut in mod neasteptat majoritatea in Parlament, saptamana trecuta, iar pozitia premierului Theresa May a slabit cu doar cateva zile inaintea inceperii negocierilor cu privire la iesirea regatului din uniune.