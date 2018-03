Premierul britanic, Thersa May a anuntat expulzarea a 23 de diplomati rusi si suspendarea relatiilor diplomatice - LIVE VIDEO

Premierul Theresa May a anuntat ca cei 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi teritoriul Marii Britanii, dupa ce au fost identificati drept agenti de informatii nedeclarati. Este cea mai mare expulzare de diplomati din Marea Britanie din ultimii 30 de ani.

Totodata, May a anuntat ca guvernul britanic va propune noi legi pentru a proteja tara de activitatea ostila a altor state, luand in considerare o noua lege anti-spionaj. In plus, vor fi inasprite verificarile in cazul rusilor care intra in tara.

Relatiile diplomatice la nivel inalt cu Rusia vor fi suspendate, a declarat premierul, iar in acest sens a fost retrasa invitatia ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, de a vizita Marea Britanie. Iar ministrii si demnitarii britanici nu vor participa la Campionatul Mondial din Rusia. Kremlinul neaga orice implicare in otravirea fostului colonel Skripal. Ambasadorul Rusiei in Marea Britanie spune ca declaratiile Theresei May sunt provocatoare.

Alexander YAKOVENCO, AMBASADORUL RUSIEI IN MAREA BRITANIE: “Noi consideram ca masurile luate de guvernul britanic nu au nimic in comun cu situatia de la Salisbury. Credem ca este vorba despre o provocare foarte serioasa si bineinteles ca nu suntem dispusi sa ducem discutii cu ultimatumuri.”

Oficiali rusi au mai spus ca este un gest nesabuit din partea Marii Britanii sa dea ultimatumuri unei puteri nucleare mondiale. Serghei Skripal si fiica sa, gasiti inconstienti la Salisbury, pe 4 martie, se afla si acum in spital, in coma.

Medicii spun ca cei doi s-au intoxicat cu o substanta neuroparalizanta. Aceasta l-a afectat, dar intr-o masura mai mica si pe politistul care s-a apropiat primul de cei doi. In total, 21 de persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce au inhalat vaporii toxici.