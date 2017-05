Timp de trei ani, ucrainenii nu vor putea folosi retelele de socializare Vkontakte si Odnoklassniki. Decretul semnat de presedintele Petro Porosenko - VIDEO

Decretul privind blocarea retelelor de socializare VKontakte si Odnoklassniki, foarte pupulare in Ucraina, a fost facut public pe site-ul presedintiei. In el se arata ca in urmatorii trei ani, ucraienii nu vor avea acces la ele, dar si la portalul Mail.ru si Yandex.

Decizia urmaza sa intre in vigoare cel tarziu pe 1 iunie si a impartit internautii in doua tabere. Unii sustin decizia luata de presedintele lor, in timp ce altii se arata nemultumiti. Critici vin si de la Kremlin. Purtatorul de cuvant al presedintelui rus a spus ca prin aceste decizii, Ucraina incalca drepturile cetatenilor la informatie.

Totodata, el a precizat ca Moscova inca nu s-a gandit cum va raspunde in acest caz, dar tine cont de principiul reciprocitatii. Pe lista sanctiunilor au fost introduse si cateva televiziuni din Rusia, cum ar fi TNT, NTV sau RTR.

Pentru prima data, Moscova a fost sanctionata in 2014 de Ucraina, dar si Uniunea Europeana, la scurt timp dupa ce a anexat Crimeea. De atunci, masurile au fost extinse si prelungite. Kievul acuza Rusia ca sustine militar separatistii din estul Ucrainei.