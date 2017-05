Timp de zece minute, cerul capitalei ruse a devenit multicolor. Manifestatiile dedicate Zilei Victoriei s-au incheiat cu un spectaculos show de artificii - VIDEO

Peste 70 de tipuri de artificii au fost folosite pentru a crea pe cer un adevarat spectacol. Materialele pirotehnice au fost puse in 16 locatii din Moscova, astfel show-ul putea fi vazut aproape din tot orasul. Timp de zece minute, privirile localnicilor au fost atintite spre cer.

Ziua Victoriei s-a incheiat cu focuri de artificii si in alte mari orase. In Celiabinsk insa, nu s-a trecut fara incidente. Un proiectil a cazut in mijlocul multimimii, ranind cateva persoane.

A fost avariata si o masina parcata in apropiere. Politia investigheaza cazul. Intre timp, autoritatile ruse anunta ca marsul numit “Regimentul nemuritor” a strans un numar record de oameni. In toata tara ar fi participat in jur de opt milioane de oameni, cu doua milioane mai mult decat anul trecut. La Moscova au fost peste opt sute de mii de participanti.