"Toata familia a murit". Un barbat isi strange in brate gemenii ucisi in atacul chimic din Siria. 19 din rudele sale, omorate - FOTO

Barbatul spune ca atacul l-a trezit din somn si ca respira cu dificultate.

Youssef s-a dus imediat sa verifice cum se simt gemenii lui, in varsta de 9 luni. Bebelusii pareau sa fie bine, asa ca i-a lasat in grija sotiei lui, Dalal, si a fugit spre casa parintilor lui.

In drum catre locuinta parintilor, a trecut pe langa persoane iesite pe strada, care se impleticeau si cadeau. In casa parintilor si-a gasit doi frati morti.

Dupa descoperirea socanta, s-a intors repede acasa sa vada ce fac sotia si bebelusii. "Aveau spume la gura, convulsii. Erau toti pe podea", a declarat el miercuri, pentru CNN, plangand in hohote.

"Copiii mei, Ahmad si Aya, si sotia mea... au fost toti martirizati", a spus el. "Intreaga mea familie a murit".

Sotia si copiii lui Youssef se afla printre victimele acestui atac, considerat cel mai sangeros atac chimic comis in ultimii ani in tara. Investigatii au loc in vederea stabilirii vinovatilor in atacul de marti dimineata. Armata siriana a negat ca a folosit armament chimic si a dat vina pe rebeli.

Youssef spune ca s-a prabusit si s-a trezit, cateva ore mai tarziu, pe un pat de spital, cand a aflat ca cea mai mare parte a familiei a murit. El spune ca 19 rude apropiate i-au murit marti la Khan Sheikhoun, plus alte 6 care fac parte din familia extinsa.

"Fratii mei, copiii lor si verii lor", spune Youssef.

Potrivit unor informatii locale de marti, cel putin 19 membri ai familiei lui Youssef au fost ucisi in atac. Numele sotiei sale si ale gemenilor au fost trecute pe o lista cu victime, pusa in circulatie online. Locuitori ai orasului s-au adunat miercuri sa-si ingroape mortii. Youssef apare intr-o fotografie in care strange in brate corpurile bebelusilor, infasurate in panza alba, care a devenit virala pe Internet.

El a fost fotografiat stand pe marginea gropii, cu gemenii morti in brate. In imagini filmate ulterior, el este surprins ingenunchind langa morminte si plangand. ”Plang, dar sunt lacrimi de bucurie”, spune Youssef, care adauga ca copiii lui sunt acum cu Allah si ca este mai bine decat sa fie in Siria. ”Copiii mei nu sunt primii copii care mor”, spune el, izbucnind in lacrimi.