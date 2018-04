Toata lumea a crezut ca este beata cand s-a dus sa-si ia copilul de la scoala. La scurt timp, femeia a fost paralizata - FOTO

Charlotte Debieux, 25 de ani, s-a simţit rău acum câteva săptămâni, când a mers să-şi ia fata de 3 ani de la şcoală. Ea a simţit o slăbiciune la nivelul membrelor inferioare, fiind dezorientată.

Cadrele didactice au întrebat-o pe Charlotte dacă a consumat alcool, simptomele pe care le prezenta fiind asemănătoare cu cele ale unui om în stare de ebrietate, potrivit mirror.co.uk.

La o luna după incident, după ce a suferit de amorţeli în tot corpul şi dureri de spate, mama care îşi creşte singură copilul a decis să meargă la doctor.

Medicii au fost intrigaţi de simptomele prezentate de Charlotte şi au crezut în primă fază că este posibil ca ea să sufere de scleroză multiplă.

După mai multe teste, femeia a fost diagnosticată cu Sindromul Guillain Barre , o boală neurologică rară care aparţine unui grup larg de neuropatii periferice ce se caracterizează prin afectarea autoimună a sistemului nervos perferic.

“Mă plimbam de săptămâni mergând ca un om beat. Îmi era greu să merg pentru că îmi simţeam picioarele amorţite. Cadrele didactice de la şcoala fiicei mele m-au întrebat dacă beau alcool şi am fost îngrozită. Acela este momentul în care am realizat că se întâmplă ceva grav. După ce am ajuns acasă am plâns, eram îngrijorată că aş putea fi denunţată la poliţie sau la protecţia copilului”, a povestit Charlotte despre momentele de dinainte să descopere că este bolnavă.

După o lună în spital, timp în care a paralizat din cauza condiţiei neurogice, Charlotte a reuşit să-şi mişte într-un final picioarele.

Sindromul Guillain-Barré apare în 2 din 3 cazuri după un episod infecţios gastrointestinal sau respirator şi pare să fie consecinţa unui răspuns imunitar declanşat de o agresiune, cel mai frecvent virală. În declanşarea acestei afecţiuni au fost incriminate numeroase virusuri (herpesvirus, HIV, citomegalovirus, virusuri rujeolic, rubeolic, urlian, Zika etc) şi bacterii. Tratamentul acestei boli include plasmafereza şi perfuzii de imunoglobuline umane în doze mari.