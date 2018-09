Tornada de foc, fenomenul inspaimantator inregistrat in Canada dupa incendiile de vegetatie - VIDEO

O tornadă de foc a apărut foarte aproape de locul în care se aflau câţiva pompieri. Unul dintre ei avea un furtun în mână, care a fost prins în fuior.

Salvatorii au încercat să ţină de el, dar tornada a fost de neînduplecat, aşa că, în final, au abandonat lupta.

Vârtejul a devenit tot mai puternic şi s-a ridicat până la 30 de metri înălţime. Timp de 45 de minute, până să se potolească, tornada i-a bombardat pe pompieri cu bucăţi de lemn ars.

Provincia canadiană Columbia Britanică se luptă cu incendiile de vegetaţie încă din luna aprilie. Câteva zeci de focare îi ţin şi acum în alertă pe pompieri.

VIDEO: Firefighters trying to put out a record number of wildfires in westernmost Canada recently found themselves in an unexpected tug-o-war with a fire devil for control of their hose https://t.co/oHPjgTAKUt pic.twitter.com/Q5Zo35MrZy