Tornada devastatoare in statele americane Wisconsin si Oklahoma: doua persoane s-au stins, altele 25 au fost ranite, iar zeci de case au fost distruse - VIDEO

Zeci de case mobile au fost spulberate de o tornada puternica din statul Wisconsin. Acolo au fost inregistrate cel putin 25 de victime, iar autoritatile au decretat stare de urgenta.

Chris FITZGERALD, POLITIST: ”Avem un număr de 25 de răniţi, cu leziuni minore sau majore. Am confirmat că o persoană a murit. Vom continua căutările pe tot parcursul nopţii.”

Au ramas fara adapost si numerosi locuitori din Oklahoma. Furtuna puternica a lovit mai multe cartiere, distrugand 40 de case si avariind alte 75. Autoritatile au anuntat ca cel putin o persoana si-a pierdut viata. Localnicii au fost evacuati si rugati sa nu se intoarca in zona pana cand pericolul va trece, in conditiile in care meteorologii anunta vreme rea si pentru urmatoarele zile.