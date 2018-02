Imaginile surprinse in cele mai afectate zone arata cum casele sunt de-a dreptul maturate, iar masinile - intoarse cu rotile in sus. Vantul, care a batut cu o viteza de 193 de kilometri pe ora, a afectat cel mai mult statele Tennessee si Kentuky. In jur de 150 de persoane au fost evacuate din locuintele lor.