Torpila ruseasca, gasita pe o plaja din Lituania. Care sunt cele mai mari ingrijorari ale acestei tari

Descoperirea a fost facuta a aproximativ un kilometru distanta de granita dintre Lituania si Rusia. Conform agentilor de la paza de coasta, proiectilul este unul folosit pentru antrenamente. Acesta era vopsit in verde si rosu si avea inscriptiile Federatiei Ruse, relateaza Defence Blog.

In urma cu doar doua zile Lituania a avertizat NATO ca Rusia are capacitatea sa atace Statele Baltice in doar 24 de ore, conform informatiilor obtinute de serviciile secrete.

In 1940 Lituania, Letonia si Estonia au fost anexate de Uniunea Sovietica, dar acum fac parte din UE si NATO. De cand Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ingrijorarile celor trei state au crescut simtitor.