Tot mai multi migranti planuiesc sa plece din UK post-Brexit. De ce evita un roman sa spuna ce nationalitate are, in Londra

BBC a publicat un material despre temerile din ce in ce mai serioase ale strainilor stabiliti in Marea Britanie, in contextul declansarii oficiale a Brexitului. Printre expatii care s-au aratat ingrijorati de viitorul lor in Regatul Unit se numara si un roman, Alex, care a povestit ca intentioneaza sa paraseasca tara in viitorul apropiat.

In varsta de 32 de ani, Alex, a ajuns in Marea Britanie in 2014. Londra i se parea o alegere evidenta, se arata in materialul publicat de BBC. Romanul si-a luat MBA-ul in Franta si avea de ales intre Londra, Berlin, Dubai si Singapore.

"Cand a aparut varianta Londra, nu am stat pe ganduri. Mi-a placut orasul si cultura muncii de aici, mai ales ca, in trecut, am lucrat alaturi de manageri englezi", a explicat el.

Totul parea sa mearga bine pana la votul pentru Brexit. "Inainte ma vedeam locuind pe termen lung in Londra", a povestit el. Acum cauta insa alternative, printre care Dubai, Singapore si Hong Kong.

Principala lui grija nu este ce se va intampla cu economia Marii britanii, ci mai degraba cu familia lui, in special cu copilul sau care va incepe gradinita in curand. "Nu vreau ca el sa fie tratat rau, abuzat sau discriminat. Valul recent de ura fata de migranti aduce aceasta posibilitate. Unul dintre motivele pentru care am ales Marea Britanie a fost acela de a-i da copilului meu un start bun in viata, in ceea ce priveste cultura si educatia", a spus el.

In cartierul etnic divers in care locuieste in Londra nu a avut parte de probleme majore, doar de comentarii ironice si malitoase. "E neplacut", a povestit Alex precizand ca evita sa spuna ca este de nationalitate romana.