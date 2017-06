Tot mai multi romani divorteaza din cauza retelelor sociale. "Sotia imi reproseaza ca dau prea multe Like-uri si inimioare"

Potrivit specialistilor, in peste 25% dintre familii conturile virtuale sau mai precis, relatiile dobandite pe aceasta cale, au devenit motive de infidelitate si de vrajba. La nivel global, un divort din 3 a fost provocat, dupa ce el, sau ea, a cunoscut pe altcineva prin intermediul calculatorului.

- Ce va reproseaza sotia? - Prea multe like-uri, prea multe inimoare, prea multe.. - Va impartasiti parolele? - Nu, nu - Cine nu vrea? - Eu. Prea multe fete, prea multe prietene. - Pai si daca vede sotia ce se intampla? - Imi sterge contul.

Este doar unul dintre romanii pentru care facebook s-a transformat intr-un radar al relatiei. Barbati sau femei deopotriva urmaresc cu ochi de vultur activitatea partenerului pe reteaua de socializare in cautarea oricaror probe de infidelitate: conversatii intime cu o alta persoana sau chiar impartasirea unor poze mai deocheate.

De ce i-ai dat like? De ce i-ai acceptat prietenia? De ce a comentat asa la postarea ta? 25% dintre cupluri se razboiesc cel putin o data pe saptamana din cauza asta, 1 din 3 adulti ascunde parola, 1 din 10 recunoste ca a trimis mesaje pe ascuns. Astfel, 1 din 7 adulti s-a gandit la divort din cauza atitudinii pe Facebook a partenerului. iar 1 din 3 casnicii se duce pe apa sambetei din cauza asta.

“Oamenii se folosesc de probe aduse de pe Facebook”, explica un avocat. “Aceste probe sunt aduse in ideea de a stabili culpa celuilalt partener, fie in a obtine custodia unui minor sau o satisfactie personala, ca sa fie din culpa celulilalt. Atentie insa, nu poti sa ii spargi parolele ca sa faci rost de ele, este infractiune''

“In contextul digital e mult mai greu sa imparti lucrurile in alb si negru: dovezi de fidelitate, dovezi de infidelitate. putem vorbi de infidelitate emotionala sau fizica cand esti in aceeasi camera cu partenerul dar in acelasi timp poti fi angajat intr-o conversatie intima cu un alt partener in mediul online”, spune un specialist in domeniu.

Psihologii au alta parare. “Este un mediu unde cresc comparatiile sociale si asta e un lucru care ne face rau. Eu sunt intr-o relatie de cuplu cu probleme si intru pe social media si gasesc doar cupluri fericite. ajung sa cred ca asa trebuie sa fie o relatie, cand intr-o relatie mai sunt si greutati. "

Mai ales ca o persoana petrece, in medie, 2 ore pe retelele de socializare. Adica aproape 5 ani intr-o viata, spun specialistii.