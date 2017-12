Traditiile sarbatorilor de iarna sunt respectate cu strictete in orasul Comanesti din Romania. Acolo mii de oameni au participat la festivalul de datini si obiceiuri - VIDEO

Imbracati in straie populare, colindatorii veniti din diferite zone ale Romaniei s-au intrecut, in centrul orasului Comanesti, intr-un carnaval al obiceiurilor traditionale. Festivalul, foarte renumit peste Prut, este organizat in fiecare an, in ajun de Revelion.

“De la varsta de 3 ani si acum am 30.”

Atat cei mari, cat si copiii au urmarit cu interes spectacolul. Dansul barbatilor imbracati in blana de urs a fost cel mai asteptat moment al festivalului.

“Noi suntem plecati din tara si am venit special pentru a vedea traditia..”

De spectacol s-au bucurat si oficialii locali.

Viorel MIRON, PRIMAR COMANESTI: “Au inceput sa vina straini care sa filmeze acest festival.”

S-a colindat si in alte localitati din Romania. Turistii cazati la pensiunile din judetul Suceava au avut parte de urari traditionale. Dupa ce au fost urati, oamenii au fost invitati la hora.

“Sunt traditii inca vii, incredibil de vii.”

Doritorii au putut merge la urat alaturi de colindatori si pe la alte pensiuni.