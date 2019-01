Traditionalul ”dezmat” de Revelion in UK. Tineri in lenjerie intima si beti pe strazi - FOTO

Tineri beţi, pozaţi în ipostaze jenante, în lenjerie intimă sau vomitând pe străzi, sunt capul de afiş în tabloidele britanice care s-au obişnuit să prezinte în ficare 1 ianuarie astfel de scene.

And so the first hangover of 2019 begins after heavy New Year's Eve parties https://t.co/nLtPI1OQBG via @MetroUK

”Pentru unele suflete nefericite pretrecerea de Anul Nou a fost prea mult”, relatează Daily Mail care precizează că pentru serviciile de urgenţă a fost cea mai aglomerată noapte din an.

Revellers get VERY enthusiastic at 2019 New Year parties across Britain (but it's is all a bit too much for some unfortunate souls) https://t.co/fhkEcHxEye