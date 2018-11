Trafic dat peste cap la Kiev. Primii fulgi au creat probleme mari soferilor care nu si-au echipat masinile corespunzator. S-au produs in jur de 300 de accidente - VIDEO

Ninsorile au inceput dupa orele noua in aceasta dimineata. Imagini cu vremea de afara au fost postate pe internet de catre localnici. Meteorologii au anuntat ninsori si lapovita nu doar in capitala, dar si in regiunile din centrul si nordul Ucrainei.

In intregul oras au fost formate ambuteiaje, iar in unele locuri, masinile se deplaseaza cu cinci kilometri pe ora.

“- Vremea este minunata doar ca nimeni nu dirijeaza traficul. - Dar cum ar trebui sa fie? - Ar trebui macar cat de cat sa se miste traficul. Tot orasul stationeaza. - Dar ati schimbat cauciucurile? - Le-am schimbat, am cauciucuri noi, dar ce sens din asta?”

“- Vremea este perfecta. Imi place cu cauciucurile de iarna. - Ati fost avertizat de meteorologi? - Nu, eu pur si simplu sunt destept.”

Nu toti soferii au fost insa pregatiti de schimbarea vremii, multi dintre acestia inca nu si-au schimbat cauciucurile. Iar din cauza lapovitei, in jur de 50 de masini au fost avariate, anunta presa ucraineana.

“Este ingrozitor. Unu, doi, trei, patru, cinci masini.”

Accidente au fost inregistrate si in afara orasului.

“Accident in masa pe soseaua Kiev-Borispol.”

“Inca un accident in masa, si iar Kiev-Borispol.”

Chiar daca soferii s-au confruntat cu circulatia dificila, nu a fost o problema pentru autoritati, care pe timp de ninsoare, s-au apucat de asfaltat un drum din capitala.

Autoritatile au anuntat ca au fost scoase mai multe masini de curatare a zapezii pe strazile Kievului, iar soferii sunt rugati sa fie atenti in timpul circulatiei.