Trafic ingreunat pe autostrazi, in Germania si Croatia, din cauza ninsorilor abundente. Cand se abate frigul peste Moldova

A nins la Berlin si la Munchen, iar temperaturile au scazut considerabil fata de saptamana trecuta, cand germanii se bucurau de un soare stralucitor. Ninsorile si-au facut aparitia si in regiunile mai inalte din estul Croatiei.

Ninsorile s-au abatut asupra regiunilor din sudul si estul Germaniei. La Berlin si Munchen, pietonii si-au scos paltoanele si gecile si au apelat la umbrele pentru a se proteja de fulgii neasteptati. In parcuri, ninsoarea s-a asternut intr-un strat imaculat, loc numai bun de joaca pentru copii si patrupedele scoase la plimbare.

"Nu am fost surprins de vremea rea. Ma asteptam la frig, insa nu la zapada", spune un barbat.

Ninsoarea a ingreunat si mai mult traficul incarcat de sarbatori, iar pe autostrada 45 s-a format o coada de masini care s-a intins pe aproape zece kilometri. Meteorologii au avertizat ca, pe timpul noptii, temperaturile vor scadea sub limita inghetului.

A nins si in estul Croatiei, iar zapada s-a depus intr-un strat de cativa centimetri in zonele de deal si de munte. Pe o autostrada utilajele au intervenit in forta pentru a mentine carosabilul curat.

Grija cea mare este acum pentru pomii in floare si pentru culturi, in conditiile in care meteorologii anunta ca vremea rea va continua, in ambele tari, pana in weekend.

Moldova este sub cod galben de ingheturi pana pe data de 24 aprilie. Maine temperaturile vor scadea brusc, maxima zilei va fi de +6 grade, iar noaptea temperaturile vor scadea pana la -1 grad.