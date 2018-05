Tragedie aviatica in SUA. Noua persoane, toti militari si-au pierdut viata, dupa ce un avion care apartinea Garzii Nationale s-a prabusit in statul american Georgia - VIDEO

Tragedie aviatica in Statele Unite. Noua persoane, toti militari si-au pierdut viata, dupa ce un avion care apartinea Garzii Nationale s-a prabusit in statul american Georgia, la doar cateva minute dupa decolare. In urma impactului cu solul, aeronava a explodat, asa ca cei care se aflau in interior nu au avut nicio sansa de supravietuire.