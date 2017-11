Din autobuzul scolar parcat pe carosabil au coborat mai multi elevi. Fara sa se asigure, unul dintre copii a traversat soseaua in fuga chiar in momentul in care din sensul opus venea un camion.

Din fericire, soferul TIR-ului a reactionat imediat si a franat, iar baiatul a reusit sa fuga.