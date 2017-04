Tragedie fara precedent in Columbia. Bilantul victimelor dupa alunecarile de teren, actualizat la cel putin 254 de morti - FOTO

In jur de 1100 de soldati si politisti sunt implicati in operatiunile de cautare si salvare a victimelor. Initial presedintele Juan Manuel Santos, care s-a deplasat la fata locului, a afirmat ca un bilant inca provizoriu este de 154 de morti, iar Crucea Rosie a anuntat ca sunt 400 de raniti si 220 de persoane sunt date disparute, relateaza AFP. Duminica dimineata bilantul mortilor a fost actualizat la cel putin 254 de oameni, relateaza BBC si Reuters.

Dezastrul s-a produs in urma ploilor din muntii Anzi, inclusiv in Peru si Ecuador, care au generat viituri pe trei rauri in amonte de Mocoa, capitala departamentului columbian Putumayo.

Orasul cu 40.000 de locuitori a ramas fara curent electric si apa. Cartiere intregi au fost inghitite de noroi. Suvoaiele de apa si noroi au distrus cladiri, au smuls copaci din radacina si au purtat masinile ca pe niste jucarii.

Autoritatile columbiene au relatat pentru AFP ca a plouat intr-o singura noapte cat in ploua normal in 10 zile. Apele raurilor din zona s-au umflat, iesind din matca.

Interventia salvatorilor s-a desfasurat cu dificultate din cauza vremii neprielnice si a infrastructurii distruse.

Presedintele Columbiei a vizitat zona devastata si a anuntat ca armata a fost mobilizata pentru a ajuta echipele de interventie. In plus, in toata regiunea a fost declarata stare de calamitate.

"Situatia la Mocoa este dramatica. Facem apel la solidaritatea intregii tari", a scris pe Twitter ministrul adjunct de interne Guillermo Rivera.

"Este o tragedie fara precedent, sunt sute de familii pe care inca nu le-am gasit, cartiere intregi disparute", a declarat guvernatoarea departamentului Putumayo, Sorrel Aroca, unui post local de radio.

Primarul orasului, Jose Antonio Castro, a declarat ca Mocoa este complet izolat. "A ploat torential. Mi-am gasit soacra dusa de ape la 2 km distanta. Are rani la cap, dar este constienta", a povestit un localnic.