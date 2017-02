Tragedie in Angola. 17 morti si 56 de raniti, in urma unei ambuscade provocate in timpul unui meci de fotbal - VIDEO

Comisia de ancheta care s-a constituit urmeaza sa identifice cauzele care au condus la tragicul eveniment, iar o alta comisie va sprijini financiar familiile indoliate, conform Agerpres.

17 persoane si-au pierdut viata intr-o busculada produsa vineri pe un stadion din orasul Uige, in timpul unui meci de fotbal din cadrul primei divizii din campionatul Angolei.

''In timpul intalnirii, a existat o busculada la intrarea in stadion in urma careia 17 persoane si-au pierdut viata iar 56 au fost ranite si transportate la spital'', a anuntat purtatorul de cuvant al politiei.

Echipa Recreativo do Libolo, care s-a deplasat pe stadionul ''4 Ianuarie'' din Uige pentru a infrunta formatia Santa Rita (0-1), a povestit tragedia pe pagina sa de internet sub titlul ''Trei puncte si un final tragic''.

''In timpul jocului, fanii celor doua formatii s-au inghesuit la una dintre portile stadionului pentru a ajunge in tribune, iar in busculada produsa 17 dintre ei au murit, 59 au fost raniti. Este o tragedie fara precedent in fotbalul angolez'', a fost postat pe site-ul lui Recreativo.

Atentie, imaginile va pot afecta puternic emotional

Angola Football Stadium Stampede Claims 17, Scores Injured https://t.co/s4cdKOmgza pic.twitter.com/jb34hT1hYM

— The Reporters (@thereportersngr) February 11, 2017