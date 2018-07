Tragedie in estul Chinei dupa ce un pod s-a rupt din cauza unei furtuni: opt persoane au murit, iar trei au fost ranite - VIDEO

Unii locuitori din zona, care s-au refugiat sub pod pentru a se adaposti de o puternica furtuna, au ramas prinsi atunci cand structura s-a prabusit. Majoritatea victimelor erau persoane in varsta. Unii dintre raniti sunt in stare grava si se afla la un spital local. Operatiunile de salvare continua si a inceput o investigatie a cauzelor incidentului.