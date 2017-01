Tragedie in Kazahstan. Cel putin 10 persoane au murit, dupa ce casa in care locuiau s-a prabusit - VIDEO

Era dupa miezul noptii cand s-a auzit o bubuitura puternica, urmata de prabusirea blocului de locuit. Oamenii care se aflau in casa dormeau si putini au mai reusit sa se salveze sau sa iasa afara. Localnicii din apropiere au chemat salvatorii, iar acestia s-au grabit sa caute supravietuitori. Primul a fost un barbat.

Apoi, au fost gasiti mai multi dintre cei care s-au stins pe loc. Unul cate unul, oamenii au fost scosi de sub daramaturi fara suflare. In total, 10 persoane au decedat pe loc, intre care cativa copii. Alte 2 au ajuns in stare grava la spital, iar medicii lupta pentru a-i tine in viata.

Deocamdata nu se stie cum exact s-a intamplat totul. Presa rusa insa scrie ca ar fi explodat un cazan, fapt care a provocat prabusirea blocului.