Tragedie in orasul sirian Idlib. Peste 70 de localnici au murit, dupa ce asupra localitatii au fost lansate bombe, care ar fi cu gaz toxic - VIDEO

Imaginile au fost surprinse la doar cateva minute de la dezastru. Teroare si cosmar este putin spus despre situatia localnicilor din Idlib. Cei ramasi in viata au fugit sa ajute persoanele ranite, care zaceau la pamant in convulsii. Oamenii au incercat sa-i resusciteze si sa-i readuca la viata cu masti de oxigen si furtunuri.

Oamenii au fost pusi unul peste altul in microbuze si transportati la spitale. 72 de localnici insa s-au stins pe loc. Printre acestia 20 de copii, multi dintre care nu au ajuns nici pana la varsta de 10 ani. Potrivit ministrului sirian al sanatatii, toate dovezile arata ca ar fi fost un atac chimic, iar autorii au folosit bombe cu gaz.

Opozitia siriana acuza regimul presedintelui Bashar al Asaad pentru cele intamplate si sustine ca atacul a fost efectuat cu ajutorul avioanelor guvernului de la Damasc. Tragedia a fost condamnata de un sir de organizatii, dar si de mai multi sefi de stat.

Antonio GUTTERES, SECRETAR GENERAL ONU: "Aceste evenimente oribile demonstreaza, din pacate, ca in Siria continua crimele de razboi si ca dreptul umanitar international este frecvent incalcat."

SUA, Franta si Marea Britanie au prezentat un proiect de rezolutie in care este condamnat presupusul atac chimic si se cere o ancheta completa si rapida.

Boris JOHNSON, MINISTRU DE EXTERNE MAREA BRITANIE: "Daca se va confirma ca este vorba despre un atac chimic efectuat de regimul lui Assad, cu sau fara implicarea rusilor, eu cred ca acest lucru demonstreaza ca guvernarea nu are niciun fel de compasiune pentru propriii cetateni."

In timp ce unele surse spun ca in atac ar fi fost implicate avioane rusesti, autoritatile de la Kremlin au anuntat ca in spatele tragediei ar sta administratia siriana.

Igor KONASHENKOV, PURTATOR DE CUVÂNT MINISTERUL APĂRĂRII RUSIA: "Aviatia siriana a lovit o localitate populata si anume un depozit cu armament care apartine teroristilor. Pe teritoriul acestui depozit se aflau fabrici, unde se produceau substante chimice."

Fortele guvernamentale au dezmintit faptul ca ar fi fost implicate in atac.