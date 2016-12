Tragedie in Rusia. Un avion care transporta corul Armatei Rosii s-a prabusit in Marea Neagra. Putin: "Autoritatile au decis formarea unei comisii" - VIDEO

Ty 154, care apartine Ministerului rus al Apararii a decolat astazi dimineata de pe aerodromul Chkalovsk si s-a realimentat in aeroportul din Adler. Era ora 5:20 de minute dimineata, cand aeronava a decolat, iar peste cateva minute a disparut de pe radare.

Igor KONASHENKOV, SERVICIU DE PRESA MINISTRUL APARARII RUSIA "La bord se aflau militari ai Ministerului Apărării a Federaţiei Ruse, dar şi artişti care se îndreptau spre baza militară Hmeimim, pentru a felicita militarii de sărbători."





76 de artisti ai ansamblului Alexandrov, cunoscut ca si celebrul Cor al Armatei Rosii se aflau la bord. In avion erau si 9 jurnalisti, de la 3 televiziuni rusesti, dar si 8 membri ai echipajului. Initial, se vehicula ca avionul s-ar fi prabusit in munti, apoi, insa autoritatile au anuntat ca aeronava trebuie cautata in mare. Operatiunile de salvare au fost efectuate atat din aer, cu 5 elicopterele, cat si si pe apa, cu 4 nave.

Igor KONASHENKOV, SERVICIUL DE PRESA, MINISTRUL APARARII RUSIA "La distanţa de 1,5 km de la litoralul Sochi, la o adâncime de 70 de metri au fost găsite fragmente ale avionului Ty-154. Operaţiunile de căutare continuă."

Salvatorii au descoperit lucrurile personale ale pasagerilor, la 15 km de la mal. Mai tarziu, a fost gasit corpul neisufletit al unei persoane care se afla la bord. Autoritatile au anuntat ca niciun pasager nu a ramas in viata.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA "Vreau să exprim cele mai sincere condoleanţe familiilor cetăţenilor noştri care au decedat în urma prăbuşirii avionului în Marea Neagră, astăzi dimineaţă. Autorităţile au decis formarea unei comisii, condusă de Ministrul Transporturilor şi vor fi analizate minuţios cauzele tragediei. Se va face totul pentru a oferi ajutor familiilor celor decedaţi."

Ministerul rus al Apararii a anuntat ca avionul se afla in exploatare de 33 de ani si avea 6 700 de ore de zbor. Pe tot parcursul zilei, rusii au depus flori la sediul ansamblului.