Tragedie in statul american Florida din cauza uraganului IRMA. 8 varstnici care se aflau intr-o casa pentru batrani, au murit din cauza caldurii insuportabile. Zona a ramas fara curent electric - VIDEO

Aceasta casa de batrani din Florida a ramas fara curent electric, din cauza uraganului IRMA care a devastat localitati intregi in SUA. Asa ca, zile la rand, aparatele de aer conditionat nu au functionat. Mercurul din termometre a crescut pana la 37 de grade. Varstnicii, aflati acolo, au inceput sa se simta rau, intrucat nu au mai putut suporta caldura.



Am fost ingrijorati de conditiile, in care se afla unii pacienti. Imediat am luat masuri. Am inceput investigatia si am stabilit ca la etajul 2 era foarte cald. Numeroase ambulante au fost mobilizate pentru a prelua oamenii.

Ulterior, toti batranii au fost evacuati, iar numeroase ambulante au fost mobilizate pentru a prelua oamenii.

Toti pacientii au avut probleme respiratorii, dezhidratare si febra.

8 oameni, insa, au murit. Autoritatile au inceput inspectii in toate casele de batrani din localitate.

Am mobilizat politisti pentru a verifica alte 42 de case de batrani din oras, pentru a ne asigura ca varstnicii primesc ingrijire suficienta.

Cazul este investigat de politie, iar angajatii casei de batrani vor fi trasi la raspundere, daca vor fi gasiti vinovati.