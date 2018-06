Tragedie intr-o familie de moldoveni stabilita in Italia. O tanara de 28 de ani, gravida in luna a saptea, a fost internata la reanimare dupa ce s-a inecat cu mancare: si ea, si bebelusul au murit - FOTO

Potrivit presei din peninsula, moldoveanca s-a inecat cu mancare in timp ce lua pranzul cu sora sa, intr-un restaurant din Trento. Din cauza lipsei de oxigen, femeia a lesinat si a fost transportata in stare extrem de grava la spital. Fiind in stare grava, tanara a nascut un baietel, insa bebelusul era deja mort. La scurt timp, fiind internata la terapie intensiva, femeia s-a stins.

Moldoveanca se afla de 9 ani in Italia, unde a muncit ca ingrijitoare. Era casatorita si a lasat in urma sa un baietel de doi ani.

Corpurile neinsufletite urmeaza sa fie aduse in Republica Moldova.