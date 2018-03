Tragedie la o uzina chimica din Cehia. Sase persoane au murit, iar cel putin doua au fost transportate la spital cu arsuri, dupa explozia unei cisterne cu combustibil - VIDEO

Tragedia a avut loc in dupa amiaza zilei de ieri la rafinaria Unipetrol situata la aproximativ 50 de kilometri de Praga. Directorul uzinei a declarat ca deflagratia s-a produs in interiorul unui depozit pentru combustibil si alte substante chimice.

Se presupune ca explozia s-a produs cand lucratorii curatau o cisterna care a sarit in aer. La scurt timp, in zona au fost trimise cinci ambulante, elicoptere medicale si numeroase masini de pompieri.

Autoritatile au restrictionat accesul in zona pana s-a stabilit ca nu exista riscul unor noi explozii. In plus, potrivit politiei, deflagratia nu a trimis in aer vapori periculosi, asa ca nu a fost nevoie ca zona sa fie evacuata.

Marketa JOHNOVA, PURTATOR DE CUVANT AL POLITIEI DIN PRAGA: “Zona a fost incercuita, iar anchetatorii investigheaza toate variantele si circumstantele posibile ale celor intamplate.”

Autoritatile locale au ramas socate de incident.

Petr HALOCEK, PRIMAR KRALUPY NAD VLTAVOU: "Au trecut multi ani de cand nu am mai avut un accident atat de grav. Uzinele noastre sunt foarte sigure, asemenea incidente sunt rare. "

In 2015, la aceiasi uzina s-a mai produs o explozie. Atunci, doi muncitori au fost raniti.