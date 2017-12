Tragedie la un festival de muzica din Brazilia. Scena s-a prabusit peste oameni. O persoana a murit, iar trei au fost ranite

Desi au fost avertizati ca vremea va fi rea, organizatorii nu au renuntat la festival. Din imagini se vede cum rafelele puternice de vant distrug scena. In acel moment oamenii incep sa fuga in toate partile. Persoana care si-a pierdut viata este un DJ. El a fost dus in stare critica la spital, unde a decedat. Dupa incident, evenimentul s-a incheiat.