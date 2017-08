Tragedie pe cale ferata in apropiere de Bucuresti. O femeie si cei trei copii ai ei au murit spulberati de un tren: anchetatorii iau in calcul si sinuciderea, mai ales ca la fata locului a fost gasit si un bilet de adio - VIDEO

In jurul orei noua dimineata, localnicii din Branesti au alergat ingroziti spre calea ferata. Oamenii au alertat imediat politia cand au vazut ca patru persoane au fost lovite mortal de un tren, care ar fi avut viteza de circa 160 de kilometri pe ora. Este vorba despre o femeie si cei trei copii ai ei, de aproximativ trei, opt si zece ani.

"Au trecut neatent si i-ar fi luat trenul pe toti..."

"Mecanicul s-a pomenit cu ei in fata..."

La fata locului au ajuns mai multi anchetatori, care au gasit in haina femeii o scrisoare de adio, astfel se ia in calcul varianta unei sinucideri. Oamenii legii spun ca in bilet femeia a scris ca ii pare rau, dar ca nu mai poate suporta, fara a preciza despre ce vorbeste.

Georgian DRAGAN, PURTATOR DE CUVANT IGPRO "Sa vina si procurorul sa vede cimrcumstantele..Se iau in calcul toate versiunile."





Mecanicul trenului, citat de presa romana, spune ca femeia a aparut din padure si ca impreuna cu cei trei copii s-a aruncat in fata trenului, desi sustine ca el a claxonat. Barbatul a fost dus la audieri, dar a fost consultat si de un psiholog. Anchetatorii au confirmat ca femeia era insarcinata, iar mama le-a spus ca ea nu si-ar fi dorit inca un copil.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru a stabili cauzele si circumstantele in care s-a produs tragedia.